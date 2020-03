Coronavirus 1.577 positivi: pronte 80 caserme se l'emergenza aumentasse

Sono 1.577 i casi di coronavirus in Italia, con 83 guariti e 34 decessi. Ma i morti in realtà sono 7 in più: la Lombardia ne certifica 31 nella propria Regione rispetto ai 24 precedentemente annunciati, per un totale di 41 decessi.

Nel dettaglio regionale, i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 984, 285 in Emilia-Romagna, 263 in Veneto, 25 in Liguria, 17 in Campania, 49 in Piemonte, 13 in Toscana, 25 nelle Marche, 6 nel Lazio, 9 in Sicilia, 3 in Puglia, 5 in Abruzzo, uno in Calabria e nella Provincia autonoma di Bolzano.

In serata il governo ha firmato il decreto per il contenimento del virus. Il testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento.​

Roma, riapre la chiesa di San Luigi dei francesi

"Ogni rischio di eventuale contagio da parte di un sacerdote della chiesa San Luigi dei Francesi è stato escluso da parte dei servizi del sistema regionale ASL Roma 1". Lo comunica l'ambasciata francese presso la Santa Sede, aggiungendo che "conformemente alle direttive le misure precauzionali nei confronti dei sacerdoti della comunità sono state revocate. La chiesa di San Luigi de

L'assessore Mattinzoli ricoverato a Brescia: "Sto bene"

"Sto riposando e sono assolutamente tranquillo". Sono le prime parole dell'assessore regionale lombardo Alessandro Mattinzoli, risultato positivo al coronavirus ora ricoverato agli Spedali Civili Brescia. "Sono convinto che guarirò in fretta come tutti i contagiati, ma da assessore allo Sviluppo Economico non posso non pensare all'economia lombarda e nazionale che ora più che mai ha bisogno di una grande mano per poter ripartire più forte di prima", ha aggiunto.

Disponibili 6.600 posti in 80 caserme

Nel caso fosse necessario reperire strutture per fronteggiare l'emergenza coronavirus, sono già disponibili circa 80 caserme, per un totale di 6.600 posti letto. Le strutture sono state messe a disposizione su tutto il territorio nazionale dalla Difesa dopo una verifica delle disponibilità da parte del Comando operativo di vertice interforze.

Roma, il poliziotto positivo è arrivato al Gemelli con un percorso protetto

Il poliziotto ricoverato allo Spallanzani perché positivo al coronavirus è arrivato al policlinico Gemelli trasportato con un'ambulanza ed è stato inserto in un percorso protetto dedicato ai pazienti con sintomatologia di tipo respiratorio potenzialmente contagiosi. Accolto dal personale adeguatamente protetto è stato sottoposto ai primi accertamenti e dopo essere risultato positivo al test del Covid-19 è stato trasportato allo Spallanzani con un'ambulanza allestita per la protezione degli operatori.

Tornano in servizio 18 Carabinieri di Codogno

Rientrano in servizio domani i 18 carabinieri della compagnia di Codogno che hanno scelto la quarantena volontaria in via precauzionale in quanto avevano partecipato a una festa per il prepensionamento di un loro collega poi risultato positivo al coronavirus.