Coronavirus, l'emergenza continua: 1.577 contagiati, 34 i decessi, scuole chiuse

"I contagiati sono 1.577, di cui il 51% sono in isolamento domiciliare, non hanno sintomi o lievissimi, il 9% sono in terapia intensiva".

Così il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. I decessi sono 34. Ancora scuole chiuse in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Stop alle ordinanze "autonome" dei sindaci

Sono "inefficaci" tutte le ordinanze dei sindaci in materia di coronavirus in contrasto con le misure prese dal governo. Lo prevede una norma nell'ultima bozza del decreto legge approvato venerdì. Per fermare iniziatve fuori asse, si prevede che "dopo l'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non possono essere adottate e sono inefficaci - dice la norma - le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali".

In Liguria scuole riaperte da lunedì

In tutta la Liguria le scuole riapriranno da mercoledì per lasciare a tutti gli istituti il tempo di dotarsi degli strumenti utili alla prevenzione anti-coronavirus. Lo annuncia il presidente della Regione Giovanni Toti al termine del vertice in prefettura sull'epidemia da Covid-19.

La Scala di Milano resta chiusa fino all'8 marzo

La Scala di Milano resterà chiusa almeno fino all'8 marzo. "Tutti gli spettacoli e le manifestazioni aperti al pubblico fino a quella data sono annullati", si legge sul sito. Cancellati quindi il concerto del coro e dell'orchiestra della Scala diretti da Zubin Mehta il 7 marzo e la prima della Salomè di Richard Strauss diretta da Riccardo Chailly e con la regia di Dmiano Michieletto, una delle produzioni più attese dell'anno.

Scuole chiuse nelle aree a rischio

Scuole chiuse fino all'8 marzo E dal governo, che resta su una linea prudente, è in arrivo un nuovo provvedimento che aggiorna le misure per le aree più colpite dall'emergenza, che saranno estese anche ad altre zone mirate. Aree, quest'ultime (sono state citate le province di Pesaro-Urbino e Savona), che saranno equiparate allo status delle tre Regioni "cluster", vale a dire Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, dove le attività scolastiche resteranno sospese fino all'8 marzo. Mentre da lunedì nel resto d'Italia, tra i banchi, si ripartirà quasi ovunque.

American Airlines sospende sino al 24 aprile tutti i voli da e per Milano

American Airlines ha reso noto di aver sospeso sino al 24 aprile tutti i voli da e per Milano, dall'aeroporto Jfk di New York e da quello di Miami. Il provvedimento è stato preso dopo che gli Usa hanno annunciato di aver alzato l'allerta al massimo livello (4, cioè "non viaggiare") per le aree italiane più colpite dal coronavirus. La compagnia ha citato anche una riduzione della domanda

Quattro nuovi positivi in Friuli Venezia Giulia

La Regione Friuli Venezia Giulia ha reso noto che sono risultati positivi al test per il coronavirus quattro nuovi casi: uno a Trieste e tre a Udine. I pazienti - si legge in una nota - sono stati presi in carico dal Servizio sanitario regionale e i campioni dei test inviati all'Istituto Superiore di Sanità.

I provvedimenti del governo I provvedimenti si succedono giorno dopo giorno: dopo il decreto con le prime misure economiche e il Dpcm varato in queste ore, è già in programma un successivo intervento, il terzo, "ancora più organico e complessivo" - spiega il premier Conte, con l'obiettivo di fornire un'"accelerazione degli investimenti". Si tratta di misure ad hoc per arginare l'"effetto virus" ricaduto economicamente su tutto il Paese, che vede le stime del proprio Pil in netta diminuzione tra -1% e -3% nel primo e secondo trimestre di quest'anno.

I punti più salienti del nuovo decreto L'azzeramento delle zone gialle, previste in un primo momento, e al loro posto l'individuazione mirata delle città da equiparare alle tre regioni dell'emergenza, con le stesse restrizioni, sono tra i punti più importanti del nuovo decreto del presidente del Consiglio di cui si è discusso nella sede del Dipartimento della Protezione civile.

Oltre alle scuole, chiusi musei e cinema Un vertice di oltre due ore presieduto da Conte assieme al capo dipartimento Angelo Borrelli e ai ministri di Salute, Interno, Sport, Infrastrutture e Autonomie, in collegamento con diversi presidenti di Regione. Nelle aree indicate, oltre allo stop delle attività scolastiche, è prevista la sospensione, fino all'8 marzo, di tutte le manifestazioni organizzate e degli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, ad esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.

Lavoro telematico, rimborsi pacchetti viaggio Il provvedimento prevede anche la possibilità alternativa di lavoro telematico, la sospensione delle gite con rimborso dei pacchetti viaggio e la fine (dal 15 marzo) dell'obbligo di certificato medico per la riammissione nelle scuole dopo assenze dovute a malattie infettive (misura contro cui si erano schierati i pediatri).

Regione Lombardia: prima lo scontro col governo poi la riappacificazione Da parte del governo c'è "sostanziale adesione alle nostre richieste", ha commentato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, dopo che qualche ora prima il suo collega al Bilancio aveva tuonato: "Nel decreto non c'è nulla per i lavoratori e le aziende esterne alla zona rossa. Le misure sono insufficienti".