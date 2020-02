Coronavirus, il governo ha deciso: stop alle scuole per altri 8 giorni

Altri 8 giorni di stop per le scuole di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna: è questa la decisione del governo, presa dopo un lungo vertice con i governatori. LO ha confermato Giulio Gallera, assessore alla sanità della Lombardia. Ora si è in attesa del decreto che con le disposizioni per le varie regioni, varato dal premier Conte.

La decisione è stata confermata anche da Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna: "È in corso la videoconferenza delle Regioni con il Presidente del Consiglio. Sulla base del parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, resta confermata la chiusura dei nidi, dell’attività scolastica e delle Università anche per la prossima settimana per le tre Regioni più colpite: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna″, ha scritto il governatore. “Il Comitato Tecnico Scientifico e il Governo ritengono inoltre di dover aggiornare settimanalmente tale previsione sulla base dell’andamento della situazione epidemiologica”.

Bonaccini ha spiegato che resta il divieto per gli eventi che prevedono “significativi assembramenti di persone”, però si sta pensando a “un accesso limitato e disciplinato” per le attività di spettacolo e cultura. Il governatore ha detto che ha deciso di anticipare le comunicazioni dell’esecutivo “per dare modo alle famiglie di potersi organizzare in vista dei prossimi giorni”.

Da lunedì in Friuli Venezia Giulia non saranno più in vigore alcune delle misure più restrittive, mentre per quanto riguarda le Marche, secondo fonti di governo presenti alla riunione della Protezione Civile, la Regione avrebbe deciso di adeguarsi al coordinamento del governo, mettendo fine alle tensioni con il Governo di questa settimana.