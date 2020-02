Salvini ancora contro i 'detestati' migranti: "Non fate sbarcare la Sea Watch a Messina"

C’è il coronavirus, ma nonostante l’emergenza sanitaria sia il tema del giorno, mai dimenticarsi si alimentare un po’ di sana avversione verso i migranti.

Certo il fatto che, come fascisti, leghisti e sovranisti hanno detto per giorni e giorni ovunque, il contagio non sia arrivato né dall’Africa, né dai migranti e né da quale musulmano ma sia comparso in Lombardia e Veneto, ha svuotato sul nascere la campagna di odio e disinformazione che tanti nell’estrema destra xenofoba auspicavano.

Però anche di questi giorni è bene, per la destra, ricordare che i migranti sono da cacciare.

Così Salvini ha detto: “Ha ragione il governatore della Sicilia Musumeci, non è possibile che in un momento come questo il governo permetta lo sbarco di altre centinaia di immigrati, che l'Europa si svegli e se ne faccia carico".

Il governatore siciliano ha chiesto di non far sbarcare a Messina i migranti a bordo della Sea Watch.