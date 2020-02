Coronavirus, i morti salgono a 12; guarita la signora cinese allo Spallanzani

C'è un'altra vittima per il Coronavirus in Italia, la dodicesima, prima in Emilia-Romagna: un uomo di 70 anni con importanti patologie pregresse. Il numero dei contagiati sale a 374 persone e le regioni interessate sono dieci: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Liguria, Sicilia, Marche, Lazio.

Guarita la donna cinese allo Spallanzani

C'è una buona notizia: la cittadina cinese ricoverata allo Spallanzani di Roma è guarita. La signora insieme a suo marito (ancora malato) faceva parte di una comitiva in visita a Roma. Il suo caso e quello del marito sono finora gli unici due riscontrati nel Lazio. Il marito è in buone condizioni.

Tamponi solo a chi presenta sintomi

Da oggi verranno eseguiti i tamponi per il coronavirus "solo sui soggetti sintomatici". Lo ha detto il direttore del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli alla protezione civile. I tamponi effettuati finora hanno dato nel 95% dei casi esito negativo, ha spiegato, confermando che il rischio contagio "è elevato nei soggetti sintomatici mentre è marcatamente più basso nei soggetti asintomatici". Da qui la "scelta di eseguire i tamponi solo sui soggetti sintomatici, visto che siamo in un periodo di pandemia".

Quattro i minori contagiati in Lombardia

Sono quattro i minorenni risultati positivi al coronavirus in Lombardia. La conferma arriva dall'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, secondo il quale si tratta di una bambina di 4 anni, di due bambini di 10 anni e di un ragazzo di 15. Dei quattro, due sono in ospedale: uno al San Matteo di Pavia e uno all'ospedale di Seriate in provincia di Bergamo."Abbiamo 13 contagiati in più rispetto a ieri. In tutto sono 58 i casi e due persone hanno perso la vita". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ricordando che "la signora di ieri era già in condizioni pregiudicate, è morta con il coronavirus e non per il coronavirus"."Bisogna far capire che non stiamo affrontando una pestilenza" ma una cosa "poco più seria di una influenza". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.E' arrivato a 259 il numero di contagiati dal coronavirus in Lombardia e "per la prima volta sono coinvolti anche minori per cui l'infezione è più leggera". La conferma arriva dal governatore lombardo, Attilio Fontana, ilquale conferma anche il contagio di una bimba di 4 anni di Castiglione d'Adda, comune che si trova nella zona rossa.

"Capisco le preoccupazioni dei genitori, ma non c'è alcun rischio che i nostri studenti perdano l'anno scolastico". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, specificando che "abbiamo una normativa salda, al ricorrere di situazione imprevedibili è fatta salva la validità dell'anno scolastico, anche rispetto ai 200 giorni. Poi c'è un'altra possibilità, che non credo che sarà necessaria: in virtùdella loro autonomia, le scuole potrebbero anche decidere di allungare l'anno scolastico a giugno".