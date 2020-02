Coronavirus, un caso a Firenze e uno a Palermo: sale a 232 il numero dei contagi

Al quinto giorno dallo scoppio dell'epidemia è di 7 morti e di 232 contagi il bilancio del Coronavirus in Italia, con nuovi casi che si sommano di ora in ora, e adesso anche fuori dal nord Italia: è stato infatti confermato il primo caso nel Sud del paese, a Palermo: si tratta di una turista bergamasca che è in Sicilia da una settimana, adesso in isolamento all'Ospedale Cervello.

Il Presidente della Regione Nello Musumeci ha dichiarato di aver parlato con la signora, che presenta per il momento sintomi influenzali: "Il campione esaminato al Policlinico di Palermo verrà immediatamente inviato allo Spallanzani per ulteriori verifiche. La signora, che è stata posta in isolamento al reparto di malattie infettive dell'Ospedale Cervello, è pienamente cosciente e mi è stato riferito che non presenta particolari condizioni di malessere. Ringrazio tutti gli operatori perché la macchina sanitaria regionale si è mossa con prontezza ed ha dimostrato di essere pienamente allertata. Al termine degli accertamenti daremo tutte le informazioni necessarie".

La signora alloggiava in una famosa catena di hotel: si fa strada l'ipotesi che le persone che viaggiavano con lei e l'intero albergo siano posti in quarantena.

Un caso a Firenze

C'è anche un caso a Firenze, un imprenditore di sessant'anni con varie aziende in Oriente. 'uomo ieri pomeriggio si è presentato all'ospedale di Santa Maria Nuova, nel centro cittadino. Nella notte il tampone ha rivelato la presenza del coronavirus Covid -19. Il paziente è stato trasferito nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Ponte a Niccheri e gli ambienti del Pronto soccorso di Santa Maria Nuova sono stati sanificati. L'imprenditore sarebbe rientrato dall'Oriente ai primi di gennaio e si sta cercando di capire se possa essere stato contagiato in Italia da un suo dipendente che stava male alcune settimane fa.

La settima vittima

Nell'ospedale di Codogno è morto un uomo di 62 anni, di Castiglione d'Adda. Si tratta della settima vittima di Coronavirus.

La sesta vittima

Sesta vittima italiana del contagio da Coronavirus: un ottantenne di Castiglione d'Adda è morto al Sacco di Milano. L'uomo, esattamente come tutte le altre vittime, è morto per complicanze di situazioni pregresse, in questo caso un infarto che lo aveva colpito giovedì scorso, stesso giorno in cui il 38enne di Lodi considerato il 'paziente uno' si era recato al pronto soccorso. È il quinto decesso in Lombardia, dove i contagiati sono 172. In Veneto i casi sono 32.

Smentita la morte della donna di Crema

La Regione Lombardia ha smentito la morte della donna di Crema, data stamani per deceduta da fonti ospedaliere degli Spedali civili di Brescia: "in merito alla notizia diffusa dagli organi di stampa in relazione ad una morte agli Spedali Civili di Brescia - spiega una nota della Regione stessa -, sentita la Direzione Sanitaria dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, Regione Lombardia smentisce tale informazione, precisando che in tale struttura non si è verificato alcun decesso".

L'Oms preoccupato

"Siamo profondamente preoccupati per l'improvviso aumento dei casi in Italia, Iran e Corea del Sud". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel suo briefing quotidiano sul coronavirus precisando che "al momento fuori dalla Cina ci sono 2074 casi in 28 Paesi e 23 morti".

Il capo della Protezione Civile Borrelli assicura: "Non c'è nessuno senza assistenza sanitaria e senza il supporto della protezione civile" e l'Italia "resta un Paese sicuro".

Il primo guarito

C'è anche una buona notizia: uno dei malati è guarito. La Lombardia è la regione con il maggior numero di contagi, finora 172. Milano appare svuotata: scuole chiuse, metro e treni vuoti. Bloccato a Lione un autobus proveniente dal nostro Paese. A Mauritius negato lo sbarco di italiani dalle zone a rischio.