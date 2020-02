Coronavirus, superati i 130 contagiati, molti divieti Lombardia e Veneto

Aumentano i casi di contagio da coronavirus in Italia. Sono oltre 130 le persone risultate positive, tra le quali 89 in Lombardia e 24 in Veneto. Tra loro 25 ricoverate in terapia intensiva. Continuano i test per le persone che hanno avuto contatti con i contagiati. Intanto il Nord si "blinda": nelle città del focolaio scatta il divieto di ingresso e allontanamento. Università e scuole chiuse per una settimana in Lombardia, Veneto e Piemonte. Stop al Carnevale di Venezia.

A Milano la Scala sospende tutti gli spettacoli

Il teatro alla Scala ha deciso di sospendere "tutte le rappresentazioni a titolo cautelativo in attesa di disposizioni". Dopo la prima dell'opera Il turco in Italia, di sabato sera, da domenica saltano tutti gli spettacoli a partire dal recital del soprano Aleksandra Kurzak. La decisione dunque prima dell'emanazione ufficiale dell'ordinanza firmata dal presidente della Lombardia Attilio Fontana con il ministro Roberto Speranza.

Lombardia, attivato un nuovo numero verde per le informazioni

I centralini 112 della Lombardia sono in tilt perché tutti stanno telefonando non per emergenze ma per informazioni sul coronavirus. Per informazioni Regione Lombardia ha istituito il numero verde 800-894545, in modo da liberare il 112. Si invita a utilizzare questo numero perché si stanno verificando ritardi pesanti sui soccorsi anche per casi gravi a causa di centralini 112 intasati solo per dare informazioni.

Coronavirus: Gualtieri, chiesto a G20 misure comuni

"Ho informato il G7 e il G20 della situazione e delle decisioni adottate in Italia e ho chiesto di lavorare da subito a misure economiche a livello internazionale, coordinate e adeguate ad affrontare in modo tempestivo ed efficace le conseguenze economiche del virus nel caso la crisi si aggravi". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a margine dei lavori a Riad

Coronavirus, Viminale: migranti O.Viking in quarantena

"L'Ocean Viking sbarcherà nel porto di Pozzallo. Al fine di assicurare adeguate misure di prevenzione, i migranti saranno trattenuti in quarantena nell'hotspot della cittadina siciliana. Alle medesime finalità precauzionali, il personale della nave rimarra' isolato a bordo per tutto il periodo necessario". Lo rende noto il Viminale, segnalando che "le autorità competenti provvederanno agli accertamenti e alla sorveglianza sanitaria ritenuti indispensabili".

Coronavirus, Miur: da oggi sospese le gite scolastiche

Il Ministero dell'Istruzione informa che, "in attesa dell'adozione formale dell'ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020". Lo stop alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione, sottolinea il Miur, riguarda sia le mete in Italia sia all'estero.

Coronavirus: task force medica in Figc per nazionali

Una task force dei medici della federazione per analizzare la situazione dell'emergenza Coronavirus e dare indicazioni precise sull'attività delle squadre nazionali: è questa la decisione del presidente della Figc, Gabriele Gravina.

Coronavirus: positivo un 17enne in Valtellina

E' risultato positivo al coronavirus un diciassettenne residente in un paese della Valtellina, che studia però all'istituto agrario di Codogno. Venerdi', dopo esser tornato nel paese della provincia di Sondrio, ha iniziato ad avere la febbre e gliè' stato fatto il tampone all'ospedale di Sondrio.