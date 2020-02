Coronavirus, le Sardine lanciano la campagna #Nonfarticontagiare" contro la disinformazione

Nei giorni in cui il coronavirus si sta presentando in alcuni punti d’Italia, occupando le pagine dei giornali e creando parecchia ansia, il “Movimento delle Sardine” rilancia la campagna #Nonfarticontagiare.

Il movimento ha spiegato cosa ha dato vita a questa campagna contro la disinformazione: “"L'antidoto da trovare è sicuramente scientifico ma noi cerchiamo di portare avanti un antidoto culturale, necessario in questo momento di panico mediatico".

Le “Sardine” hanno ribadito la necessità di contrastare sul nascere le forme di razzismo e sinofobia correlate al panico per il virus: " È sempre più necessario portare avanti questa sensibilizzazione. La cultura non risolve il problema del coronavirus, le istituzioni stanno facendo la loro parte dando consigli e indicazioni importanti che vanno seguiti. Certamente bisogna ascoltare la scienza ma noi parliamo di discriminazione, attualmente nei confronti di persone dai tratti somatici asiatici, questo l'Italia non può permetterselo".