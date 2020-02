Coronavirus, in Molise nuove misure di prevenzione: domicilio forzato per chi viene dal lombardo-veneto

In seguito allo scoppio dell'epidemia di Coronavirus nel Lombardo-Veneto, la Regione Molise ha annunciato che le stesse misure precauzionali che fino a questo momento erano riservate a chi era tornato dalla Cina negli ultimi 14 giorni saranno applicate anche a chi proviene dalla Lombardia o dal Veneto.

Pertanto, i soggetti provenienti da tali aree, o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni e giungano in Molise per motivi di lavoro, di studio, familiari o per qualunque altra ragione, sono tenuti a comunicare la loro presenza sul territorio all'Autorità sanitaria locale, che provvederà a mettere in atto le adeguate misure di prevenzione della diffusione del virus.

Gli eventuali casi posti in isolamento saranno presi in carico anche dalla Protezione civile per tutti i fabbisogni, quali fornitura di alimenti, farmaci etc.