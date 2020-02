"Vi aspettavate il Coronavirus dall'Africa, è arrivato da un manager padano": i sovranisti presi in giro sui social

No, non sei sciacallo ed allarmista ma solo cretino!!! Il virus in Italia lo ha portato un "untore padano lombardo" viaggiando non su un barcone ma in una business class di un aereo!!! #coronavirusitalia #Codogno

— Vincent Spinola #NoPasarán (@Vin_Spinola) February 21, 2020



E dopo “solo la nebbia c’avete solo la nebbia” si canterà “solo il viruuuus c’avete solo il viiirusss” (o vairus via #dimaio) #coronavirusitalIa

— andrew_red&black (@mapuzio) February 21, 2020



#coronavirusitalIa

Qualcuno avverta l'uomo con la felpa che il coronavirus è arrivato tramite un manager lombardo e non con un barcone a Lampedusa. Dovrebbero esserci dei confini, ancorché minimi, da non superare. Per esempio non si dovrebbe speculare pure su di una epidemia.

— elisabettaperrotta (@elisabettap38) February 21, 2020



Basta con questi lombardi che ci rubano il lavoro e ci portano malattie. #coronavirusitalIa

— Gianna Boccia (@giannina111) February 21, 2020



I terremotati nelle tende ed il corona virus in business class.#coronavirusitalIa

— Ciollansia (@RaffaelaNocita) February 21, 2020

Una cosa agli italiani bisogna riconoscerla: non perdono mai l'ironia. E in queste ore concitate, in cui il Coronavirus ha contagiato sei persone in Lombardia e - si suppone - non è ancora del tutto stato isolato, si sta facendo a gara a prendere in giro i sovranisti, quelli che aizzati da Salvini volevano 'chiudere tutte le frontiere' perché (come peraltro Salvini ha ribadito anche oggi su twitter), 'dall'Africa possono arrivare con il virus sui barconi'.Alla fine, il fatto che il Coronavirus in Italia sia arrivato da un manager padano è sembrato un ironico e crudele contrappasso.Bisogna altresì aggiungere che molti errori sono stati fatti nella gestione dell'emergenza: è vero che la quarantena doveva essere obbligatoria, com'è anche vero che il 38enne lodigiano ha commesso una serie di imprudenze che potrebbero costare molto care. Ma in ogni caso, le scemenze di Salvini sul virus dall'Africa - dove finora di è registrato un solo caso, dalle aree da cui provengono gran parte dei migranti in Italia - non fanno altro che aumentare il panico che inevitabilmente si diffonderà dato che, come ha specificato Roberto Burioni, "non dovremo stupirci se ci saranno altri casi in Italia".