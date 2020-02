Coronavirus, il sindaco di Agrigento valuta la sospensione della Sagra del mandorlo in fiore

La preoccupazione dovuta al coronavirus arriva anche in Sicilia, dove pure al momento non c’è stata nessuna notizia in merito ad effettivi contagi. Da Agrigento infatti stanno valutando se possa rendersi necessario uno stop alla Sagra del Mandorlo in Fiore, uno degli eventi più conosciuti della città.

Il sindaco Calogero Firetto ha infatti richiesto un incontro a carattere d’urgenza al prefetto Dario Caputo con i vertici dell’Asp affinché "si valutino congiuntamente le condizioni e le capacità di reazione a un'eventuale situazione crisi, cosi' da essere pronti sin d'ora ad affrontare ogni evenienza".

Le preoccupazioni del sindaco sono estese in generale a tutti gli eventi che quest’anno si svolgeranno in città: "Nell'incontro dovrà essere anche avviata di concerto una seria valutazione sull'eventualità dell'interruzione di manifestazioni che richiamano ogni anno persone da ogni parte d'Italia e dal mondo, come il Mandorlo in Fiore o il Premio Uno nessuno e centomila, o altre iniziative connesse alle celebrazioni di Agrigento 2020, che potrebbero essere foriere di ulteriori allarmi e preoccupazioni".