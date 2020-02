Caso Griveaux: arrestata la compagna dell'artista che ha diffuso i video hard

Nuovi sviluppi intorno all’indagine aperta dopo la denuncia di Benjamin Griveaux, l’esponente politico del partito del presidente francese Macron “En Marche” che si è ritirato dalla competizione elettorale come sindaco di Parigi a causa della diffusione sui social di contenuti hard nei quali è apparso.

La polizia ha infatti arrestato Oksana Chagulina, la compagna dell’artista russo Piotr Pavlenski, colui che ha dichiarato di aver diffuso i video di Griveaux, per “attentato all'intimità della vita privata e diffusione senza accordo di immagini a sfondo sessuale”. Per Pavlenski è stato invece disposto un provvedimento di custodia cautelare per fatti che sono slegati dalla vicenda che ha visto coinvolto il candidato di “En Marche”.

Pavlenski, artista russo risiedente in Francia con lo status di rifugiato, sostiene di aver diffuso i video hard di Griveaux per denunciarne l’ipocrisia, avendo egli "usato la sua famiglia presentandosi come icona per tutti i padri e i mariti di Parigi. Ha fatto propaganda sui valori familiari tradizionali",

Una spiegazione che non convince l’avvocato di Griveaux, Richard Malka: “Raramente – ha affermato Malka -ho visto personalità più ciniche. Siamo in una vera e propria finzione, con pseudo artisti che ritengono di essere in una dittatura e impartiscono lezioni morali”. Malka ha inoltre aggiunto di ritenere che Pavelski abbia agito di concerto con altre persone.