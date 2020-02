Le Sardine aprono al Partito Democratico: "Contenti se c'è unità contro il populismo"

Le Sardine aprono la porta al PD. Il leader del movimento Mattia Santori in merito ad un’ipotetica alleanza con il Partito Democratico in ottica delle regionali si è mostrato disponibile all’eventualità: “Abbiamo sempre detto, dall’Emilia alla Calabria – ha spiegato - ci fa piacere quando c’è un’unità perché dobbiamo riconoscere qual è l’alternativa al populismo sovranista che ci viene presentato dall’altra parte. Quando questo accade – è molto più facile sapere chi è l’avversario e chi l’alleato”.

Santori ha anche lanciato una frecciata al Movimento 5 Stelle definendo “molto strumentale” la manifestazione organizzata dal partito di governo contro i vitalizi: “Il Movimento 5 Stelle - ha affermato Santori - nel momento in cui il dl sicurezza, ad esempio, ha smantellato tutta una serie di servizi di integrazione, torna a occuparsi di vitalizi: non credo che abbia seguito l’attualità dell’agenda di governo”.