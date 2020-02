L'ex prete butta il Vangelo alle ortiche e diventa dirigente di Forza Nuova

Succede anche questo: che un ex sacerdote, Luigi Cabrino, abbia aderito a Forza Nuova, mondo cui dice di appartenere 'fin dall'infanzia'. E a chi lo ha pesantemente attaccato per questa scelta a dir poco surreale (nessuno che abbia letto anche solo di sfuggita il Vangelo può condividere la linea di Forza Nuova) l'ex prete risponde con 'un sorriso e un abbraccio'.

Cabrino è attualmente consigliere comunale di San Giorgio Monferrato, 1.200 abitanti, in provincia di Alessandria. Il debutto di Cabrino - che ha lasciato la tonaca alcuni anni fa - nella sua nuova veste politica è avvenuto sabato scorso, in occasione della manifestazione che ha ricordato le vittime delle foibe davanti alla lapide di Casale Monferrato, dove qualcuno ha disegnato il simbolo rosso della falce e del martello.