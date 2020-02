Sardegna come Wuahn, isolata senza più voli per colpa della Giunta leghista incompetente

"Sono pronto anche ad andare a Bruxelles, a piazzare una tendina e a dormire lì per la continuità territoriale aerea". Così l'assessore del Turismo Gianni Chessa durante la presentazione dei voli programmati all'aeroporto di Cagliari per la stagione estiva 2020. Ieri sera il vertice a Roma, a Palazzo Chigi, tra la Regione e i funzionari dell'Ue si è chiuso con una fumata nera: ancora nessun via libera al nuovo bando nè alla proroga dell'attuale regime di prezzi agevolati in scadenza il 16 aprile prossimo. "Bisogna stare tutti uniti - ribadisce l'assessore - e se occorre, essere pronti anche a scendere in piazza". Chessa si dice comunque fiducioso sulle trattative: "Spero che a Roma e in Europa prevalga il buon senso".

Si annuncia un'altra giornata decisiva sul fronte della continuità territoriale aerea da e per la Sardegna in scadenza il prossimo 16 aprile. Dopo confronto non risolutivo di ieri con Governo e Commissione Ue sul nuovo piano proposto dalla Regione (doppia tariffa per residenti e non e libero mercato per i turisti d'estate) e proroga dell'attuale sistema di voli agevolati, già oggi potrebbero arrivare novità da Bruxelles.

Stamattina era in programma in Consiglio regionale la discussione della mozione dell'opposizione sulla situazione degli aerei, ma su decisione dei capigruppo è slittata alle 16 per l'assenza del presidente della Regione Christian Solinas e dell'assessore dei Trasporti Giorgio Todde, che dovrebbero partecipare nel pomeriggio, ma soprattutto per le possibili novità attese per oggi. "Potrebbero arrivare buone notizie", hanno lasciato intendere esponenti di maggioranza durante la conferenza dei presidenti dei gruppi. Ieri, nella nota inviata dopo il tavolo di cinque ore a Roma - con Solinas e Todde collegati da Cagliari in videoconferenza - il governatore aveva dichiarato di essere in attesa in tempi brevissimi di un aggiornamento della riunione.