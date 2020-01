"Schifosi, andate a tossire a casa vostra": isteria sinofobica a Firenze contro un gruppo di turisti

Firenze lungarno fiorentino da il benvenuto ai cinesi pic.twitter.com/hoV3bpYJG3

Due turisti cinesi sono stati pesantemente insultati da un uomo fiorentino sul lungarno proprio nel capoluogo toscano. L'uomo, da quanto si vede nel video diventato virale su Instagram e altri social, apostrofa così due coppie di turisti: "Schifosi, sudici, andate a tossire a casa vostra, pezz di m...., ci infettate tutti".Il filmato di pochissimi secondi è stato condiviso anche sul proprio profilo Facebook da Angelo Hu, 25 anni, commerciante, residente a Campi Bisenzio (Firenze), coordinatore regionale di Associna in Toscana, primo italiano di origine cinese a ricoprire una carica elettiva in Italia, quella di consigliere comunale, da cui si è pero dimesso l'anno scorso. "Da fiorentino e italo cinese questo video mi ha fatto male come non pochi. Firenze è la città che amo e non può tacere di fronte a questi esempi di becera ignoranza. L'ignoranza non passerà!", ha scritto Angelo Hu. "Il video è talmente becero che è inverosimile che sia un fake".E a seguito dell'episodio, il tempio buddista Pu Hua Si di Prato ha aperto un osservatorio contro gli episodi di razzismo e contro le violenze verbali nei confronti di cittadini orientali. Il segretario del tempio, Davide Finizio, si è fatto carico di raccogliere e trascrivere le denunce che in queste ore vengono formulate riguardo ad eventuali episodi di intolleranza legati alla paura della diffusione della malattia."Dopo l'episodio accaduto ieri a Firenze - spiega Finizio - sono suonati altri campanelli d'allarme che non vogliamo sottovalutare. Questo è il momento di stare vicini alla comunità cinese".