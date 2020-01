Nonostante gli insulti suor Giuliana Galli rilancia: "Le Sardine sono la risposta al rancore"

Lei va avanti nononstante sia stata ricoperta di insulti da quando ha fatto una scelta di campo.

"Questi ragazzi hanno risvegliato l'inerzia di una società che dormicchiava, che mugugnava, che era rancorosa, non trovava niente di buono e in alcuni casi andava avanti a fare esternazioni molto violente, seminando rancore. A un tratto questi ragazzi si sono svegliati, e hanno detto 'forse c'è qualcosa di diverso da fare, un altro modo di comunicare, oltre le bandiere".

Così suor Giuliana Galli, presidente della onlus Mamre, a margine dell'incontro delle Sardine torinesi, riunite al teatro Erba, a cui è stata invitata come ospite.

"Mi piace molto questo movimento e credo che qualunque cosa accada domani in giro, questi ragazzi ci sono, questa forza della società c'è e va bene che ci sia, è una cosa molto bella", ha aggiunto rispondendo a chi le domandava se entreranno in politica. "vedranno loro cosa fare, perché se vogliono essere un corpo intermedio, a un certo punto i corpi intermedi si danno una forma".

"Per entrare in dialogo con chi governa devono trovarsi una identità e diventare una forza coesa. E una forza sociale molto importante che credo dara' alla società un grande apporto, ed è quello di cui abbiamo bisogno", ha concluso.