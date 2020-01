Jasmine Cristallo (Sardine): "La presenza di Salvini a Riace è una provocazione"

L'esponente del movimento presenta la contro-manifestazione in concomitanza con l'arrivo di Capitan Nutella: "Mentre lui sarà in marina, noi saremo nella parte alta del borgo con Mimmo Lucano

Poche parole ma chiarissime: "Un gesto che secondo noi è una provocazione”. Lo ha detto a Circo Massimo, su Radio Capital, Jasmine Cristallo, portavoce calabrese delle sardine, sulla tappa a Riace di Matteo Salvini in Calabria.

"Il sindaco di Riace - sostiene Cristallo - ultimamente ha avuto degli atteggiamenti antipatici che hanno coinvolto anche me", ricorda.

Il sindaco di destra, Trifoli, aveva pubblicato sui social indirizzo e telefono dell’esponente delle Sardine (poi ha rimosso tutto parlando di un errore) ma tanto è bastato perché cominciassero insulti e peggio.

"Noi abbiamo deciso di rispondere non con una contro-manifestazione ma con un gesto simbolico: mentre lui sarà in marina, noi saremo nella parte alta, nel borgo, ci raccoglieremo accanto a Mimmo Lucano, nel luogo dell'accoglienza", annuncia Cristallo.