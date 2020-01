Il 'daspo social' scatena gli odiatori del web contro le Sardine: "Vogliono la censura"

Daspo social? il fascismo degli anti fascisti. https://t.co/pEFKjc7vza

— Bilbo (@assataram) January 17, 2020



È una cazzata che prende il problema dal lato sbagliato però segnala un problema che esiste e che si deva affrontare in altri modi: cultura, cultura, cultura e poi ancora cultura.

— Paolo Sinigaglia (@sinigagl) January 17, 2020



#MattiaSantori propone “Daspo per chi diffonde odio via social” che tradotto secondo la sua “brillante” mente dovrebbe essere:chiudere la bocca a chi la pensa diversamente da lui, qualcuno gli spieghi che l’odio maggiore deriva proprio dall’intolleranza di un pensiero differente. pic.twitter.com/bRLxZpIhkk

— Giulietta (@Giuliallei) January 17, 2020



Mitico: censura e daspo per garantire la democrazia?

Tipo un recinto di filo spinato elettrificato per garantire la piena libertà?

Prima di interloquire con questi mammalucchi, i loro neuroni devono far pace. https://t.co/B2eQQz5ixJ

— GifeMaty (@GifeMaty) January 17, 2020



Oh ecco, siccome eravamo a corto di scemenze è arrivata la proposta delle sardine del "daspo per i social network"

— David Allegranti (@davidallegranti) January 17, 2020

Certo, se dovessimo trovare un difetto alle Sardine, quello sarebbe certamente l'ingenuità: perché parlare di Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive, ma che si è esteso anche oltre gli stadi) per chi sparge odio sui social è chiaramente un'ingenuità. Sia per l'attuabilità - piuttosto improbabile - sia per il fatto che il tema della libertà di opinione su Internet è un tema molto complesso che non può essere risolto con il divieto forzato di ingresso ai social network.Ma Mattia Santori ha sollevato comunque una questione importante: l'odio non è un'opinione e insultare, bullizzare, denigrare e spargere fake news tramite social network è una tendenza - acquisita e padroneggiata ormai anche dalla politica - che deve essere combattuta e arginata, con metodi che vanno studiati in nome della democrazia.Ma la sola idea del 'daspo', come da infelice uscita di Santori, ha fatto scatenare quelli che scambiano la libertà di parola con quella di insultare chichessia. E spaventa chi sull'odio ci ha costruito una reputazione social, o per cui l'insulto è diventato il principale passatempo della giornata.E quindi si sono scatenati contro il leader delle Sardine, parlando di 'censura' e di 'cretinata'. E non parliamo soltanto della destra: critiche anche pesanti vengono dalla sinistra 'intellettuale' che - parliamoci chiaro - le Sardine le ha sempre viste con sospetto, perché non sia mai che un Movimento di sinistra riesca a unire le persone, queste buffonate lasciamole fare alla destra, poco importa se dopo perdiamo le elezioni.