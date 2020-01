Le Sardine davanti alla base militare di Aviano: manifestazione per la pace

Una bella iniziativa: alcune centinaia di persone hanno partecipato, questa sera ad Aviano, al primo raduno del movimento delle Sardine Fvg in provincia di Pordenone. Diversamente da quelli di Monfalcone e Udine, dove aveva prevalso l'aspetto politico nazionale, in questa circostanza al centro della manifestazione c’è stata la richiesta di pace nel mondo.

La scelta è caduta su Aviano perché sede di una importante base Usaf, uno dei principali stanziamenti militari in Europa, da cui partono anche missioni verso il Medio Oriente.

In piazza le Sardine hanno letto l'articolo 11 della Costituzione: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Poi hanno osservato 11 minuti di silenzio.

Al termine gli altoparlanti hanno diffuso le note della canzone Imagine di John Lennon, prima che alcuni partecipanti intonassero Bella Ciao, ormai simbolo dei raduni delle Sardine.