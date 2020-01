Calabria, spopola il 'candidato' comico: "Faremo le panchine numerate per i pensionati"

Ok, mi ha convinto. Se vince mi trasferisco in Calabria. #Callipo pic.twitter.com/CBHbtsQ99M

— E w a n ️️ (@DeerEwan) January 10, 2020

Diventa virale in Calabria il video del 'candidato' Fortunello Errigo, comico che lancia il suo programma 'Fortunello tutto più bello', un finto manifesto elettorale per le prossime regionali che però, incredibilmente, ha tratto in inganno molti nonostante le assurdità proposte.Tra queste, "panchine personali per i pensionati, pesci femmine dalla Norvegia per invogliare pesci martello tosti e ripopolare il mare, acqua frizzante nei rubinetti"."È giusto che anche io do qualcosa in cambio del voto" afferma, promettendo incentivi per uomini e donne single "perché sono loro a muovere l'economia, vanno nei pub, nei locali, nei ristoranti, comprano macchine e macchine grosse non quelle piccole" dice Fortunello, e se i più ridono, altri lo prendono adidrittura seriamente. E Pippo Callipo, con il quale Fortunello si è auto-candidato, la prende sul ridere: "Visto il suo successo dovremmo candidarlo davvero, a questo punto confidiamo sul voto di single e pensionati".