I fascisti staccano le orecchie, ma la Lega cavalca solo i reati degli stranieri

A Venezia un Tunisino aggredisce delle persone e successivamente sfascia la vetrina del locale. Il governo M5S-PD che intenzioni ha in merito a queste vicende? Cancellare i decreti sicurezza.

Sono senza parole!#STOPINVASIONE pic.twitter.com/lXyY5Tqw2n

— Lorenzo Fontana (@Fontana3Lorenzo) January 10, 2020

A seguire i profili social della Lega ti convinci del fatto che in Italia i reati sono commessi solo da immigrati. La strategia, ovviamente, è chiara, non c'è neanche bisogno di spiegarla: in mancanza di navi cariche di migranti, di Carola Rackete, di polemiche fresche, un'intera sezione degli addetti social del Carroccio ha il preciso compito di spalare nella montagna delle notizie di cronaca quotidiana e identificare quelle più succose per la Bestia. Dopodiché, basta darle in pasto a twitter e il gioco è fatto: un'infornata di odio che tiene in vita il mostro sovranista, quel tanto che basta per tirare a campare un altro giorno.Sono tante le notizie che vengono scartate. Ad esempio, in nessun profilo della Lega si troverà una sola parola sui cinque fascisti che hanno staccato un orecchio a un omosessuale. Roba da tagliagole dell'Isis, ma per i leghisti sono peggio gli stranieri ubriachi. Stranieri neri, ovviamente: devi provenire dall'Africa, altrimenti i razzisti non si attivano.Lorenzo Fontana questa cosa l'ha presa seriamente: e oggi sulla sua pagina twitter compare un video che mostra un uomo tunisino che, in evidente stato di rabbia, aggredisce un gruppo di persone e poi spacca la vetrina di un negozio. In sottofondo, le voci terrorizzate dei presenti, che si barricano nel locale e chiamano aiuto. La scena si svolge a Venezia."A Venezia un Tunisino aggredisce delle persone e successivamente sfascia la vetrina del locale. Il governo M5S-PD che intenzioni ha in merito a queste vicende? Cancellare i decreti sicurezza. Sono senza parole!" scrive Fontana.Anche noi siamo senza parole, Fontana, per la vostra ipocrisia: 'queste vicende', come le chiami tu, sono il 10% di tutti i reati commessi in Italia da italiani. Che intenzioni avete voi leghisti riguardo, ad esempio, alle aggressioni omofobe compiute dai vostri amici fascisti? davanti agli stupri e alle molestie compiute da uomini bianchi guarda caso solitamente vicini alla destra? Che intenzioni avrete quando arriverete al governo (perché, purtroppo, ci arriverete) e dovrete trovare un altro capro espiatorio per mantenere il potere? Chi saranno i prossimi bersagli del vostro odio?