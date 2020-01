Il sindaco leghista di Riace pubblica l'indirizzo di Jasmine Cristallo, lei lo querela

Una polemica che, forse, finirà in tribunale. Perché la referente delle Sardine in Calabria, Jasmine Cristallo ha annunciato di voler querelare il sindaco leghista di Riace. E lo ha fatto con un post sui social mettendo la sua foto accanto a quella del signore eletto con la Lega:” Eccovi Il signor Antonio Trifoli. Non l’ho mai incontrato di persona, ma tra poco succederà: in tribunale”.

Che era accaduto? Era stato un altro militante a raccontare i fatti: “Un fatto gravissimo. Il sindaco di Riace, il leghista Antonio Trifoli, ha reso pubblico l'indirizzo di casa e l'e-mail di Jasmine Cristallo. Mettendo tra i commenti di una pagina facebook lo screenshot della sua e-mail invitata al Comune con tutte le sue informazioni.

Ha così esposto pubblicamente una donna, lei, che ha ricevuto insulti e minacce da parte dei sovranisti. Che è stata messa alla gogna dallo stesso Salvini.

Roba da pazzi. Questo è un sindaco. E’ un amministratore. E’ un rappresentante delle istituzioni. Ed ora ha messo in circolo, in rete, l’indirizzo di questa donna. Che è adesso quindi esposta a qualunque fanatico.

Il fatto va denunciato. E subito. Non è tollerabile che sia accaduto questo. E provvedimenti devono essere presi. Non seri. Ma serissimi.

Siamo con Jasmine. Oggi più che mai.

Le scuse del sindaco: "Un errore"

Trifoli ha reso noto di aver telefonato stamane alla referente delle Sardine, scusandosi dopo aver chiarito di aver pubblicato per errore i dati contestati. "La mia intenzione - ha detto - era soltanto quella di evidenziare il numero esatto delle persone che hanno partecipato all'iniziativa e per errore ho pubblicato sul mio profilo Facebook anche l'indirizzo di Jasmine Cristallo. Stamane le ho telefonato spiegandole questo e chiedendo scusa. Non è mio costume fare certe cose, anzi sono contento quando qualcuno viene a Riace per manifestare pacificamente. Io - ha aggiunto - non sono Mimmo Lucano, ma non sono ne' leghista ne' razzista come spesso mi dipingono".