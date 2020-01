Mimmo Lucano: "Le Sardine sono come me e contro i seminatori odio"

Colpevole del reato d’umanità è stato bersaglio dello schiaffo fascio-sovranista e di una campagna di odio e diffamazione con pochi precedenti.“Ringrazio le sardine perché loro, come me, sono umane e contro i seminatori di odio".Lo ha detto Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, incontrando il gruppo di sardine, capeggiato dalla leader calabrese del movimento, Jasmine Cristallo, che ha organizzato una manifestazione in suo sostegno nel centro della Locride diventato famoso nel mondo per l'accoglienza dei migranti. "Ribadisco il mio impegno per i migranti - ha aggiunto Lucano - e rifarei tutto ciò che ho fatto"."Ripeterei, in particolare, le procedure, che qualcuno ritiene irregolari - ha aggiunto Lucano - anche per il rilascio di carte d’identità in favore di madri e bambini che chiedono soltanto assistenza sanitaria, che rientra tra i diritti umanitari sanciti dalla Costituzione". "Mi chiedo per quale motivo - ha detto ancora l'ex sindaco di Riace - la magistratura non proceda anche contro i responsabili della tendopoli di San Ferdinando, che hanno promosso iniziative simili alle mie".