Una Madonnina di gesso decapitata da qualche vandalo in Calabria, Salvini strepita: “Attacco al Natale”

Decapitata la Madonnina del Mare e il Gesú Bambino in grembo. Ennesimo sconcertante episodio di odio verso la nostra cultura e verso il Natale, un abbraccio alla comunità di Briatico, in Calabria. https://t.co/D5bTVdD37E

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 29, 2019





I paradossi del (falso cristianesimo): nella domenica nella quale si celebra la Santa Famiglia il cui messaggio, come ha detto il Papa, è quello della solidarietà con esiliati e migranti, lui tuona per l’arrivo di 32 disperati che sono fuggiti dalla Libia in guerra e che, secondo lui, dovevano restare in mezzo al mare perché se sbarcano è invasione.Trentadue disperati, in un paese di 60 milioni di abitanti in calo demografico, dove le morti sono superiori alle nascite, le partenze superiori agli arrivi sarebbero invasione.Ma nello stesso giorno Salvini ha pensato bene di rilanciare la fake news del complotto contro il Natale (che in Italia è stato festeggiato in lungo e in largo senza alcun problema e con grande soddisfazione di commercianti, ristoratori e albergatori) partendo da un episodio di vandalismo come - purtroppo - ce ne sono centinaia tutti i giorni in Italia.Decapitata la Madonnina del Mare e il Gesú Bambino in grembo. Ennesimo sconcertante episodio di odio verso la nostra cultura e verso il Natale, un abbraccio alla comunità di Briatico, in Calabria.Ossia anche se poco o nulla si sa, Salvini si mostra già certo che l’attacco sia in odio contro la nostra cultura e e contro il Natale.Ossia alimentare la cultura dell’accerchiamento e della paura mentre, nei comportamenti quotidiani, del Vangelo sembra infischiarsi assai, visto che i suoi social sono ricorlmi di odio e di insulti che lui si guarda bene dal contrastare e perfino dal condannare.Ovviamente la sparata ha diviso in due il mondo social: i soliti sovranisti se la sono presa con il Papa, perché da quelle parti è sempre colpa del Papa che ama i migranti e i musulmani più dei cristiani.Dall’altra chi ha criticato l’ennesima strumentalizzazione religiosa“Decapitata la Madonnina del Mare e il Gesú Bambino in grembo. Ennesimo sconcertante episodio di odio verso la nostra cultura e verso il Natale, un abbraccio alla comunità di Briatico, in Calabria“. E’ quanto scrive su twitter il leader della Lega,

Si alternano commenti sovranisti alle meritate critiche al leader leghista:

Forse sarà che Bergoglio, rinnegando il cristianesimo e avvicinandosi a idoli pagani, sta dando il via libera a chi sinora si era trattenuto dal distruggere i nostri simboli cristiani. E questi al governo offrono su un piatto d'argento la sostituzione della nostra cultura. Infami

Si faccia vedere da uno bravo. Nell'attesa consiglio Risperdal 1 mg, 1 compressa al giorno prima di cena.

Non è detto che si tratti di un atto contro la ns cultura. Ci sono così tanti imbecilli in giro, che non mi stupirei se fosse stato fatto x mancanza di stimoli o semplicemente perché è gente che ha una vita vuota e in qualche modo la deve riempire.

Quando li trovate prendere a sprangate nei denti senza se e senza ma.senza nessuna pietà e metterli in un forno

E continua la propaganda della paura con la consueta identificazione di un inesistente nemico della cultura cattolica. Sei proprio a corto di argomenti eh?

A forza di fomentare l'odio contro i migranti, ormai se la prendono anche con le statue di bambini palestinesi e con i simboli religiosi legati al nostro grande Papa Francesco. Noi veri cattolici siamo indignati, certa gente è pericolosa e va fermata

E sì, questi vandali che attaccano le tradizioni. Oppure pensi sia un disegno orchestrato da al quaeda? Povera #Italia