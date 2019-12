Padre Zanotelli difende Mimmo Lucano: "Contro di lui accanimento terapeutico"

Lo ha sempre difeso e lo difende fino all’ultimo: l'ex sindaco di Riace è vittima di un "accanimento terapeutico". Padre Alex Zanotelli, missionario comboniano, si trova a Riace in solidarietà a Mimmo Lucano, finito nuovamente sotto inchiesta per avere fatto la carta d'identità a una donna immigrata e a suo figlio che aveva bisogno di cure. "Sono esterrefatto. Ho detto a Lucano che siamo davanti ad un accanimento terapeutico", dice padre Zanotelli.

Riflette il missionario pacifista: "C'è tutto l'apparato statale in Calabria che ancora non riesce a rimuovere il sindaco a Riace che non poteva essere eletto, eppure è ancora lì. E ci si va ad accanire con Lucano che non ha fatto altro che applicare la Costituzione che dice chiaro e tondo che il diritto alla salute è inviolabile".

Zanotelli considera ancora: "I fatti che gli vengono contestati sono avvenuti in un'epoca in cui non c'era ancora il decreto sicurezza, per cui allora si poteva fare quel tipo di cosa che lui ha fatto in chiave umanitaria. Lucano ha voluto garantire l'accesso alla salute per quel bambino. Quel che è ancora più grave è che hanno tirato fuori questi due casi e non quella carta di identità di una immigrata morta bruciata nel campo di San Ferdinando. Se si gioca a carte scoperte, bisogna metterle sul tavolo tutte".

Il missionario aveva pensato anche ad un'azione forte per scuotere le coscienze e dire basta all'"accanimento" nei confronti di Lucano: "Gli avevo proposto di digiunare con un sit in davanti all' autorità ma è stato lo stesso Lucano a dire che non è il momento. Il gesto ad ogni modo era per dire basta con questo accanimento. Il punto è che Mimmo Lucano ha bisogno di essere sostenuto".