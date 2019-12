Donne arrabbiate perché non fanno sesso: polemica sulla vignetta sessista del consigliere Fdi

Qual è il messaggio nemmeno tanto subliminale fatto dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla regione Veneto Sergio Berlato?

Che le ‘signorine’ animaliste o vegane che lo contestano perché è un cacciatore siano così acide perché non fanno l’amore.

Con tanto di vignetta su una visita ginecologica nel quale il medico nota che dentro la vagina della paziente ci sono le ragnatele.

Ma si può arrivare a tanto?

Lo sdegno del Pd

"Gli auguri di Buon Natale del consigliere regionale del Veneto di Fdi, Sergio Berlato. Non ci sono parole per descrivere la sua bassezza. Speriamo si dissoci Giorgia Meloni".

Così Alessia Rotta, vicepresidente vicaria del Gruppo Pd alla Camera, replica su Twitter al post sessista di Sergio Berlato pubblicato sulla sua pagina Facebook e dedicato 'a tutte le signorine animaliste e vegane'

La denuncia degli ecologisti

"Lo denunceremo per diffamazione, anche se ha cancellato il post questa mattina".

Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza popolare ecologista (Ape), è deciso a non lasciar correre sulla vignetta sessista contro le animaliste postata su Facebook la notte di Natale dal consigliere regionale veneto di FdI Sergio Berlato. "Presenteremo questa mattina un esposto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma per il reato di diffamazione, che potrà essere sottoscritto da tutte le donne che si sono sentite offese e diffamate".