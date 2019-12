Gallo (M5s), solidarietà a Fioramonti: "Ha mostrato coerenza in un tempo di egoismo politico"

Il presidente della Commissione Cultura alla Camera, Luigi Gallo (M5s) ha mostrato solidarietà al ministro dimissionario Fioramonti, a differenza di altri all'interno del M5s che hanno invece attaccato la scelta di ritirarsi: "Innanzitutto - ha commentato Gallo - a me stupisce che in un epoca di egoismi, di arrivismo e di ambizioni sfrenate Lorenzo abbia dato un segnale in totale controtendenza anteponendo il proprio prestigio personale alle politiche e alle risorse di cui ha bisogno questo Paese nelle scuole, nell'università, nella ricerca e questo è un dato di fatto. Per questo il focus principale del dibattito, se vogliamo fare una cosa sana per i nostri figli e le future generazioni è progettare le misure necessarie che mancano nel nostro Paese per raggiungere la sufficienza europea, ovvero quel 10,2% di investimenti della spesa pubblica che è la media europea e che chiederebbe al nostro Paese, tra gli ultimi in Europa (fermo con gli investimenti al 7,9%), un impegno di 25 miliardi".

"La commissione Cultura, Istruzione e Scienza alla Camera dei deputati che presiedo farà tutti gli sforzi necessari - ha continuato Gallo - per costruire collettivamente la strada delle scelte giuste con gli atti parlamentari necessari che decideremo nel primo ufficio di presidenza del 2020 e convocando i membri del governo che dovranno indicarci le loro intenzioni sul settore. Non abbiamo intenzione di mettere la testa sotto la sabbia anche perchè il parlamento può giocare la partita delle proposte, e ce ne sono tante, ma sono i vertici di governo a dover giocare la partita delle risorse".