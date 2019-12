Per aiutare Salvini gli originali sovranisti si inventano il movimento dei Pinguini

Per dare una mano a Salvini sono nati i Pinguini, una evidente risposta alle Sardine, giusto perché a destra sono così originali e pieni di idee (come si è visto con i Gattini per Salvini): se li è inventati Potito Perrugini, portavoce nazionale del neonato movimento, che oggi da Facebbok informa che "da piazza San Babila a Milano e da piazza San Ferdinando da Bari i Pinguini si sono raccolti in tanti per augurare a tutti buone feste e per annunciare la nascita del portale web www.gruppopinguini.it, portale di comunicazione del Gruppo Pinguini - Movimento Uniti per la Destra. La battaglia legale in corso contro Facebook non si ferma e sul sito si può vedere il contatore dei giorni (oltre 18), ore minuti e secondi da quando è stata tolta al gruppo, con oltre 170.000 iscritti in pochi giorni, la libertà di esprimere le proprie idee e valori. Intanto sono già partiti gruppo ufficiali in molte regioni italiane (Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia)".

"Adesso con il sito ci stiamo riprendendo il diritto di parola, svincolandoci anche dagli odiatori presenti anonimamente su Facebook. Siamo pronti ad accogliere tutti coloro che si sentono "Pinguini" e portare avanti tutti insieme con orgoglio e determinazione il pensiero di un mondo di destra stanco di essere considerato intellettualmente e culturalmente di serie B. Il nuovo anno 2020 sarà pieno di sfide e noi ci stiamo preparando ad affrontarle con tutta la grinta che ci ha determinato fin ora! Già ai primi di gennaio valuteremo di scendere in piazza a sostegno di Matteo Salvini per le accuse calunniose rivolte ad un ministro che ha semplicemente esercitato il mandato democratico popolare", conclude.