Lite a destra, Laboccetta contro Carfagna: "Si è montata la testa"

"Mara Carfagna, lo dico con simpatia, si è un po' montata la testa. Pensa di essere una novità e una prospettiva per la politica italiana ma sta commettendo lo stesso errore che fece Gianfranco Fini".

Lo dichiara in una nota Amedeo Laboccetta, ex parlamentare e presidente dell'associazione culturale Polo Sud. "L'ex presidente della Camera - aggiunge Laboccetta - veniva elogiato dalla sinistra, un po' come oggi fa Renzi con Mara, Repubblica lo trattava con rispetto così come oggi il quotidiano fa con la Carfagna. All'epoca il suo fido scudiero Bocchino saltellava nei vari salotti televisivi. Ma è un film gia' visto. E poi gli attacchi di Mara a Salvini e Meloni non sono certo apprezzati dal popolo di centrodestra". Anche Fini, ricorda Laboccetta, "giurava che sarebbe rimasto nel centrodestra, ma finì in braccia a Mario Monti e il popolo giustamente lo espulse dal Parlamento e dalla politica italiana. Evidentemente sarà l'aria dell'ufficio di Presidenza della Camera dove Berlusconi inviò la sua ex favorita che a Mara Carfagna non fa bene", conclude Laboccetta.