Il maltempo uccide un uomo di 62 anni a Napoli schiacciato da un albero

Una grave ondata di maltempo sta imperversando in Italia. Nelle ultime ore, infatti, sono moltissime le segnalazioni di incidenti dovuti alle piogge copiose che hanno flagellato il Paese e soprattutto dal vento che sta sradicando alberi e causando molti feriti. L’incidente più grava a Napoli dove un uomo di 62 anni è morto schiacciato da un albero di grosse dimensioni che si è abbattuto al suolo. E’ accaduto intorno alle 7 in via Nuova Agnano, alla periferia occidentale della città. L’uomo, di nazionalità marocchina, è stato soccorso dal 118 ma in ospedale i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

La vittima si chiamava Mohamed Boulhaziz, 62 anni, presente da anni in maniera regolare sul territorio italiano. Risiedeva a Maddaloni (Caserta) e lavorava come commerciante. Sul posto è intervenuta la Polizia.

Già nella giornata di sabato erano deceduti a causa delle condizioni metereologiche avverse un uomo in Friuli Venezia Giulia e un motociclista in Toscana. Ma a preoccupare dalla scorsa notte è il forte vento. A Benevento i vigili del fuoco sono al lavoro in queste ore per rimuovere alberi e cartelloni pubblicitari caduti. La portata dell’acqua dei fiumi, nonostante sia aumentata, per ora è sotto controllo.

A causa delle condizioni meteo avverse e per la caduta di rami e alberi sulla carreggiata, si registrano numerosi disagi sulle strade statali 7 ‘Appia’ e 148 ‘Pontina’ in provincia di Latina. In particolare, fa sapere l’Anas, sono provvisoriamente chiusi sulla SS7 ‘Appia’ il tratto al km 49,400 a Cisterna di Latina e il tratto a km 85,200 a Pontinia in entrambe le direzioni.

Sulla ‘Pontina’ al momento è chiuso il tratto al km 101,000 a Latina.

Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio, la Sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza per la chiusura di tutti i parchi, cimiteri e ville storiche nella giornata di domenica 22 dicembre 2019. E’ quando si legge sul sito di Roma Capitale.