La Chiesa è rimasta indietro e Papa Francesco vuole recuperare 200 anni

I tempi dell’imperatore Costantino, in cui Chiesa e Impero si identificavano, sono finiti, passati per sempre. L’epoca della cristianità è alle nostre spalle e non prenderne atto è rischioso anche se non tutti sono convinti che sia un bene. Francesco non è certo un nostalgico di quei tempi, ma sa che nella Curia Romana alla quale si rivolge per gli auguri natalizi c’è un umore diffuso che comprende anche questa nostalgia. “Quella che stiamo vivendo non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento di epoca. Siamo, dunque, in uno di quei momenti nei quali i cambiamenti non sono più lineari, bensì epocali; costituiscono delle scelte che trasformano velocemente il modo di vivere, di relazionarsi, di comunicare ed elaborare il pensiero, di rapportarsi tra le generazioni umane e di comprendere e di vivere la fede e la scienza. Capita spesso di vivere il cambiamento limitandosi a indossare un nuovo vestito, e poi rimanere in realtà come si era prima. Rammento l’espressione enigmatica, che si legge in un famoso romanzo italiano: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi.”

La citazione del Gattopardo chiude il passaggio più importante del discorso con cui Papa Francesco ha formulato i suoi auguri a quella Curia Romana che ha tante difficoltà a capirlo e seguirlo nel cambiamento. Quella che chiede Francesco è infatti una conversione antropologica.

Con l’espressione che gli è più cara il Papa ricorda a chi è abituato da secoli ad occupare spazi, che la missione vera è “avviare processi”. Lo spazio inteso come conquista per Francesco deve lasciare il posto al tempo inteso come processo da avviare per produrre fedeltà al Vangelo nella continuità del cambiamento richiesto dai tempi, che cambiano sempre.

Presi anche dall’istinto dell’autoconservazione e quindi del più semplice tradizionalismo, che non riesce in alcun caso a seguire l’uomo e la sua vita, i suoi cambiamenti, i suoi bisogni reali, i curiali temono istintivamente ogni riforma, anche quella che sta per varare Francesco, che spiega con franchezza che non c’è migliore conservazione che il cambiamento: “Appellarsi alla memoria non vuol dire ancorarsi all’autoconservazione, ma richiamare la vita e la vitalità di un percorso in continuo sviluppo. La memoria non è statica, è dinamica. Implica per sua natura movimento. E la tradizione non è statica, è dinamica, come diceva quel grande uomo [G. Mahler]: la tradizione è la garanzia del futuro e non la custodia delle ceneri.”

Il tradizionalismo cattolico pretende un’immobilità che la Chiesa non può permettersi se vuole vivere nella Storia, con gli uomini in carne ed ossa, non con le ideologie, o con verità scritte sulla carta che si possono leggere da giudici che si pongono al di fuori e al di sopra della Storia, vivendo in modo rigido le norme. “Qui occorre mettere in guardia dalla tentazione di assumere l’atteggiamento della rigidità. La rigidità che nasce dalla paura del cambiamento e finisce per disseminare di paletti e di ostacoli il terreno del bene comune, facendolo diventare un campo minato di incomunicabilità e di odio. Ricordiamo sempre che dietro ogni rigidità giace qualche squilibrio. La rigidità e lo squilibro si alimentano a vicenda in un circolo vizioso. E oggi questa tentazione della rigidità è diventata tanto attuale.”

Ma la raccomandazione che sembra il riassunto di tutte le sollecitazioni a prendere atto delle novità e entrare davvero nelle sfide dell’oggi è questa: “la Curia romana non è un corpo staccato dalla realtà – anche se il rischio è sempre presente –, ma va concepita e vissuta nell’oggi del cammino percorso dagli uomini e dalle donne, nella logica del cambiamento d’epoca. La Curia romana non è un palazzo o un armadio pieno di vestiti da indossare per giustificare un cambiamento. La Curia romana è un corpo vivo, e lo è tanto più quanto più vive l’integralità del Vangelo.

Il Cardinale Martini, nell’ultima intervista a pochi giorni della sua morte, disse parole che devono farci interrogare: «La Chiesa è rimasta indietro di duecento anni. Come mai non si scuote? Abbiamo paura? Paura invece di coraggio? Comunque la fede è il fondamento della Chiesa. La fede, la fiducia, il coraggio. [...] Solo l’amore vince la stanchezza.”