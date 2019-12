Un weekend di tempeste e nubifragi in tutta Italia

Dopo il forte peggioramento di queste ore, con l'allerta rossa in Liguria, nel corso del weekend "l'Italia verrà interessata da un doppio vortice perturbato" caratterizzato da "burrasche di vento, nubifragi e dal ritorno del fenomeno dell'acqua alta a Venezia".

Sabato 21, fanno sapere gli esperti de 'IlMeteo.it', "una vasta area di bassa pressione, in discesa dal Nord Atlantico, si avvicinerà pericolosamente all'Italia dando il via all'ennesima ondata di maltempo". Nelle prime ore del giorno si prevede "un'onda di marea fino a 140 cm nella laguna di Venezia, con conseguente acqua alta e disagi su buona parte della città". Il tempo peggiorerà poi su Sardegna e settori tirrenici, "con rischio di nubifragi in particolare su Lazio, Campania e Calabria. Rovesci intensi sono attesi a Roma e Napoli, dove saranno possibili locali grandinate. Successivamente le precipitazioni raggiungeranno il resto delle Regioni meridionali". Breve miglioramento nel pomeriggio, in serata e nella notte.

Domenica 22, avvertono però gli esperti, "aspettiamo un secondo vortice, sempre legato alla vasta depressione atlantica" con "forte maltempo su buona parte dell'Italia. Il vortice si approfondirà ulteriormente, sprigionando tutta la sua energia: le Regioni più a rischio saranno nuovamente quelle tirreniche, dove sono previste precipitazioni molto abbondanti e insistenti" specie "su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Calabria".

"Le piogge interesseranno, seppur in misura più discontinua, anche il Nord, con nevicate sull'arco alpino a partire dai 1.100 metri di quota" si legge. E protagonista "sarà sicuramente il vento: nel suo incidere, infatti, il ciclone attiverà burrascose raffiche di Maestrale su tutti i settori. Massima attenzione andrà prestata in particolare alla Sardegna e al grossetano ma anche a tutte le coste tirreniche, dove si potranno toccare punte massime fino a 120 km/h. Non andrà meglio sui settori del medio Adriatico (Abruzzo e Molise) con il vento da Nord-Ovest che soffierà ad oltre 90 km/h".

Infine, "anche il moto ondoso è previsto di conseguenza in aumento con onde che potranno risultare alte fino a 7 metri (Calabria e Campania) e con intense mareggiate lungo le coste più esposte".