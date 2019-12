Jasmine Trinca: "La destra di Salvini e della Meloni è minacciosa, stiamo perdendo il nostro futuro"

L'attrice, ospite a Otto e Mezzo: "Penso sia minacciosa perché si è tornati a enfatizzare questa idea di confine, come se l'Italia fosse un posto in cui asserragliarsi, mentre stiamo perdendo il futuro".

L'attrice Jasmine Trinca è stata ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo e ha risposto a una domanda della conduttrice sulla destra in Italia: "Pensa che possa essere una buona alternativa al centro-sinistra?".

"Io penso che questa destra, la destra di Salvini e della Meloni" ha risposto l'attrice, "sia minacciosa nei toni e nei contenuti. Ed è una cosa che non riguarda solo l'Italia, basti vedere Trump che nonostante tutto continua ad avere consenso. Il mondo sta andando in quella direzione. Penso sia minacciosa perché si è tornati a enfatizzare questa idea di confine, come se l'Italia fosse un posto in cui asserragliarsi, mentre stiamo perdendo il futuro. Penso ai centinaia di ragazzi che si laureano in Italia e poi vanno a lavorare all'estero, penso a quel bambino durante lo sgombero a Tor Pignattara che è uscito con i libri di scuola. Ecco, quello è il futuro che se ne va".