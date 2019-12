Gregoretti: e se Renzi salvasse Salvini? Italia Viva al momento tentenna

E se alla fine Renzi salvasse Salvini magari nel nome della comune lotta contro la magistratura per avere le mani libere in politica?

I renziani diventano decisivi sul voto che potrebbe mandare Matteo Salvini a processo per il sequestro delle 131 persone ospitate nel luglio scorso a bordo della motonave Gregoretti.

Durante la riunione della Giunta per le autorizzazioni del Senato, i rappresentanti di Italia Viva saranno tre, Francesco Bonifazi, Giuseppe Cucca e Nadia Ginetti. Due in più del Pd che, in virtù della scissione renziana, si ritrova un solo componente in Giunta. Numeri alla mano, il 20 gennaio - data della seduta della Giunta - ci si potrebbe trovare davanti a una situazione in cui i renziani farebbero l'ago della bilancia. Il fronte pro-Salvini, infatti, è composto dai 5 leghisti, da 4 senatori di Forza Italia (compreso il presidente della Giunta, Maurizio Gasparri). e uno di Fratelli d'Italia. Dieci in tutto. Sarebbero nove, al momento e al netto di Italia Viva, i senatori che farebbero processare Matteo Salvini: all'unico dem si aggiungerebbero 6 M5s, Pietro Grasso di Leu, l'ex grillino De Falco e Durnwalden delle Autonomie: dieci in tutto. Se questi numeri fossero confermati, i renziani sarebbe l'ago della bilancia, dunque. L'ex ministro dell'Interno sarebbe 'salvo' sia nel caso in cui i renziani si dovessero astenere sia nel caso più remoto che finissero per votare 'si'' al procedimento.

Salvini verrebbe processato, invece, in caso di voto contrario dei renziani.

Al momento, tuttavia, nessuna decisione è stata presa e i parlamentari di Italia Viva sembrano muoversi unicamente secondo la linea politica del garantismo che fa dire al capogruppo di Palazzo Madama Davide Faraone: "Dal punto di vista umano e politico abbiamo già giudicato Salvini. Dal punto di vista giudiziario i nostri colleghi in giunta per le autorizzazioni leggeranno le carte e valuteranno nel merito cosa fare. Non siamo giustizialisti e non siamo abituati ad utilizzare temi giudiziari per trarre benefici nella lotta politica".

Linea ribadita anche dal deputato Marco Di Maio: leggere le carte e solo dopo decidere.