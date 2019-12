Acquistano lingotti d'oro con i soldi destinati agli sfollati del sisma, scandalo per un albergo nelle Marche

Una struttura alberghiera delle Marche è nel mirino di un'inchiesta denominata El Dorado che riguarda la gestione dei servizi di accoglienza agli sfollati del terremoto del 2016: sono stati sequestrati all'albergo beni per oltre un milione di euro, tra cui 19 lingotti d'oro.

La struttura nel periodo dell'emergenza post-sisma, ha offerto il servizio di accoglienza e gestione degli sfollati. La società aveva fornito, sin dai primi mesi successivi al terremoto, ospitalità sia in favore dei cittadini sfollati che del personale delle forze di polizia coinvolte nei servizi di ordine pubblico e sicurezza nei comuni terremotati. Per questi servizi, la struttura ha incassato dalla Regione Marche e dalla prefettura di Macerata compensi per circa un milione di euro che dovevano essere utilizzati per offrire i servizi di accoglienza.

Secondo quanto risulta dalle indagini, gli indagati, a vario titolo soci o amministratori e tutti tra di loro collegati da stretti legami familiari, avevano attuato una prolungata e illecita distrazione di risorse economiche dai conti correnti societari, tanto da portarla al fallimento. 500mila euro di tale somma sono stati reinvestiti nell'acquisto di 51 lingotti d'oro puro, dal peso complessivo di quasi 13 chilogrammi.

Il sequestro ha interessato oltre che a disponibilità finanziarie della società, anche 19 dei 51 lingotti d'oro, pari quasi 5 chili, trovati nel corso di una perquisizione all'interno di una botola nascosta sotto al letto di uno degli indagati. Dagli accertamenti svolti dai finanzieri, sarebbe anche emerso che la società ha omesso, nel 2016 e 2017, di presentare le dichiarazioni dei redditi e dell'Iva.