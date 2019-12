Mattia Santori: "Se Zingaretti alimentasse odio come Salvini, le Sardine sarebbero anche contro di lui"

IO NON SO SE SONO LE SARDINE - nelle piazze cantano Odio la lega... na na nanaa... odio la lega... Belle sorridenti, fiere di odiare chi è accusato di incitare all'odio, è un cortocircuito? Oibò, devono essersi infiltrati dei Pesci elettrofori !

— Daria Meinardi (@daria_meinardi) December 19, 2019



Sapete qual è la cosa divertente di questa foto?

Che sta girando nei circuiti dei sostenitori delle sardine. Sì, gli stessi geni che scendono in piazza contro il "linguaggio d'odio" della politica.

La conferma di quanto questo scalpitare contro l'odio sia solo una BUFFONATA. pic.twitter.com/kHxmEvHU3G

— Tommaso Longobardi (@tom_longobardi) December 18, 2019



Cerchiamo di essere "buonisti", per Natale, regaliamo cassette di sardine a tutti i micini randagi, la Brambilla ne sarà felice!!!

— Pam Ela (@Pamelaariete) December 19, 2019



Io sono fascista se essere democratico significhi essere Sardina, Grillino o lingua marrone della U.E.

— Maestro Miyagi (@MaestroMiyagi3) December 19, 2019

"Movimento igienico-sanitario? Mi pare una buona definizione". Mattia Santori a Piazza Pulita si identifica nella definizione data da Beppe Grillo qualche giorno fa alle Sardine, ma rimane fortemente a-partitico. Che non vuol dire a-politico. Le Sardine lo sanno benissimo da che parte stanno, e in quest'ultimo mese lo hanno dimostrato.È più preparato Mattia Santori, un mese di comparsate in tv lo hanno galvanizzato. Parla in maniera più sicura e regge il confronto con Ernesto Garri Della Loggia, che in un confronto molto civile - un'utopia in Italia in questo momento storico - ha cercato di mettere alle strette Santori, che ha risposto però a tono: "Noi siamo contro Salvini perché è chiaro che c'è una parte politica che gioca sporco. Gli insulti, la gogna mediatica, i profili fake, sono tutte cose che Salvini fa da anni. Ma se domani Zingaretti si sveglia e comincia a fare le stesse cose, noi scenderemmo in piazza anche contro di lui. Siamo contro questo modo di fare politica, che in questo momento è quello di Salvini".Ovviamente su twitter è partita la solita valanga di insulti, corroborati anche dall'episodio di ieri, quello della ragazza che ha fatto il dito medio a Salvini, simbolo - secondo i fan del Capitano - che i veri 'spacciatori di odio' sono proprio le Sardine e non chi chiama i neri 'scimmie', chi da dell'islamico a Papa Francesco e chiama le sardine nere 'puttane'.