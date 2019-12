Una militare si uccide nei bagni della metro di Roma. In una lettera i motivi del gesto

Una militare è morta con un colpo di pistola nei bagni di una stazione della metro a Roma. L’accaduto, con ogni probabilità un suicidio, è accaduto alla stazione Flaminio. Inutili i soccorsi.

Caterina Glorioso, 30 anni, originaria della Campania, nubile, era una volontaria dell’Esercito in ferma prefissata. Arruolatasi nel 2014, era in servizio in un reparto di Piacenza ma era distaccata a Roma per l’operazione “Strade sicure”.

Secondo quanto si è appreso, poco prima di entrare in servizio, vestita dunque regolarmente in uniforme, è entrata nel bagno della stazione della metropolitana e si è sparata un colpo con la pistola di ordinanza.

Gli investigatori, secondo quanto si apprende, hanno trovato una lettera di 15 pagine nella quale la 30enne ha spiegato i motivi del suo tragico gesto. La lettera è ora al vaglio del procuratore aggiunto di Roma, Nunzia D’Elia che ha aperto un fascicolo in cui, come avviene in questi casi, si ipotizza il reato di istigazione al suicidio. Sul posto, oltre ai carabinieri e al pm di turno, anche il pm di turno della procura Militare.