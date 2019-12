Grillo va a placare la rivolta M5s ma insulta i giornalisti: "Avete l'alito cattivo"

«Siete voi le vere sardine di questo paese: guardate come mi comprimete. Avete dei microfoni che odorano di aliti terribili. E siete anche poco puliti, nel senso che avete degli aliti pazzeschi... non posso stare in mezzo a voi così!». Lo ha detto Beppe Grillo ai cronisti che lo «assediano» all'uscita dell'hotel Forum. «Io vengo da un paesino che si chiama Sant' Ilario e voi mi intimidite mi puntate queste Smith and Wesson e mi proiettate nel mondo! Io ho paura di voi! » ha scherzato ancora Grillo.