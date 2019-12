Palazzo Pirelli illuminato per il Gay Pride, la Lombardia dice no e il M5s protesta: "Atto gravissimo"

Un ordine del giorno proposto dal M5s chiedeva di illuminare Palazzo Pirelli a Milano in occasione del Gay Pride nel giugno 2020, ma è stato bocciato dal Consiglio regionale della Lombardia, come ha reso noto Marco Fumagalli, capogruppo del M5S Lombardia, che parla di "un atteggiamento razzista del centro destra in Consiglio regionale. Si trattava di sostenere una manifestazione di democrazia e civiltà che ogni anno sottolinea l'importanza della lotta alla discriminazione e dell'accoglienza. È un atto gravissimo perché va contro alla tutela dei diritti civili. Noi non ci stiamo. La Lombardia è di tutti i lombardi non solo di quelli del Family day".

"Non stupisce, ma dispiace. Purtroppo c'era da aspettarselo dalla Regione Lombardia per le prese di posizione degli anni passati, come quando illuminò con la scritta 'Family day' Palazzo Pirelli" commenta Gabriele Piazzoni, segretario nazionale di Arcigay. "La Lombardia è una regione che viene percepita come la locomotiva del Paese, ma poi non riesce a dimostrare di essere in linea con il resto d'Europa" sulla promozione dei diritti civili. Piazzoni sottolinea la diversità di approccio delle amministrazioni di Milano e della Regione Lombardia: negli ultimi anni "Milano ci ha sempre sostenuti, mentre la Regione non riesce a dare sostegno a manifestazioni per l'uguaglianza dei diritti civili dei suoi cittadini".