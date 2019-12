Le Sardine conquistano Grosseto: con loro Papaboys e pure le suore

Un altro successo: Papaboys e suore in piazza a Grosseto con le Sardine. Oltre sei mila persone si sono radunati nella cittadina toscana a piazza San Francesco con le note di Giorgio Gaber ci sono anche i Papaboys con il loro presidente Daniele Venturi.

"Incuriosite" dal movimento civico che ieri ha riempito piazza San Giovanni a Roma, anche un gruppo di suore.

Evidentemente le religiose non sono state colpite dalle fake news fascio-sovraniste che stanno tentando di far passare il movimento come il Cavallo di Troia del fondamentalismo islamico in Italia,

Il presidente dell'Anpi Grosseto Corlito dal palco ha scandito:"Siamo entusiasti di essere qui con migliaia di cittadini". Le quattro sardine maremmane che hanno organizzata la manifestazione a Grosseto, Cinzia, Agnes Emanuela, e Livia dicono: " Diamo forza a questa provincia". E ancora:"Paole chiare non parole chiave".