Seicento sindaci a Milano per Liliana Segre: "Saremo noi la sua scorta"

Seicento sindaci e tanti cittadini si sono dati appuntamento alle 18 in Piazza Mercanti per una marcia di solidarietà per la senatrice Liliana Segre. A guidare i primi cittadini fino a Piazza Scala sarà il sindaco di Milano Beppe Sala. Figurano anche alcuni sindaci di M5s (come Chiara Appendino) e centro-destra. "Saremo noi la scorta di Liliana Segre" hanno dichiarato i sindaci.

Liliana Segre attenderà i sindaci all’Ottagono, cuore del monumento simbolo di Milano, e sarà l’unica tra i tanti partecipanti a parlare sul palco: "Penso sia giusto che prenda la parola solo lei a conclusione della marcia — ha detto Sala — perché la politica porterà la sua testimonianza e la voglia di essere la scorta della senatrice".

Per il centrosinistra, oltre al padrone di casa Sala, ci sarà il sindaco di Bari Antonio Decaro, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. È arrivata l’adesione del primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, di Bologna, Virginio Merola, di Ancona, Valeria Mancinelli, di Giorgio Gori sindaco di Bergamo. Nella lista compare anche il nome di Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Ma adesioni sono arrivate anche dal centrodestra, come quella del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, vicino a Fratelli d’Italia o l’ex ministro azzurro Claudio Scajola sindaco di Imperia o come il leghista Mario Conte primo cittadino di Treviso. C’è anche il responsabile degli enti locali del Carroccio, il sindaco della cittadina di Chiuduno, Stefano Locatelli.