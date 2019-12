Al canto di Bella Cialo le Sardine riempiono Siena e lanciano un messaggio al governo...

Un altro successo: oltre 1.500 persone di tutte le età provenienti da tutta la provincia ma anche da fuori regione si sono date appuntamento in piazza Duomo a Siena per la manifestazione della Sardine.

I partecipanti hanno scandito lo slogan 'Siena si slega' e mostrato striscioni e cartelli colorati con le sagome di sardine di cartone in primo piano e 'Bella ciao' come colonna sonora. Nessuna bandiera di partito o di altre organizzazioni presente in pizza. "Chiediamo il ritorno ad una politica seria, una politica che sia al servizio dei cittadini, perché è ingiusto che siano sempre i cittadini al servizio della politica. Siamo pronti a riportare la costituzione nelle piazze", ha detto Mattia Ciappi, studente ventenne di giurisprudenza e tra i promotori della manifestazione delle 'sardine' a Siena. "Vogliamo una politica che cambi anche il suo linguaggio, le sue forme la sua retorica - ha aggiunto - perché ci siamo stufati dei gattini con Salvini e dei remix della Meloni. Alla maggioranza diciamo che deve rendersi conto del messaggio che stiamo portando avanti e di non trascurarci poi vedremo quali saranno gli sviluppi politici".