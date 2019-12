Le volgarità dell'assessore leghista: "Torre psichiatrica per ricoverare i residuati della sinistra"

Protagonista del triste siparietto è Luigi Icardi, assessore alla sanità. E il segretario metropolitano Pd Mimmo Carretta valuta le condizioni per una denuncia

Luigi Icardi, assessore leghista alla sanità in Piemonte, risponde con una battuta di cattivo gusto a chi gli faceva domande sulle polemiche sui progetti di edilizia sanitaria: "Sto pensando di modificare il Piano di edilizia sanitaria con la costruzione di una torre psichiatrica nella quale ricoverare i residuati bellici della Sinistra torinese".

Parole "deliranti", per il segretario metropolitano del Pd Mimmo Carretta, che chiede al governatore Cirio di intervenire. E valuta "le condizioni per una denuncia".