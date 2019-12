Bella Ciao, Gaber e Dalla: 'pieno' di Sardine ad Ancona

Un'altra piazza piena, un altro successo: sono 2.500 le Sardine (giovani, anziani, famiglie con bambini) che si sono riunite ad Ancona pcoo dopo una conferenza stampa di Giorgia Meloni in città. Ancora una volta nessuna bandiera dei partiti, ma sagome di pesci, anche luminose, t-shirt con scritte e cartelli con giochi di parole sul fatto che la 'rivoluzione ittica' si svolge in una città di mare.Testimonianze e canti, da Lucio Dalla (Com'è profondo il mare), all'Inno di Mameli, Pierangelo Bertoli (Eppure soffia), Giorgio Gaber (La libertà) e naturalmente Bella ciao. Tra loro anche Lorenzo Donnoli, uno dei promotori emiliani delle sardine: "Siamo piu' di chi fomenta l'odio - ha detto - Avevamo voglia di essere qui mentre un pezzo di Ancona assisteva alle pagliacciate della destra della Meloni. Lei rappresenta le bugie, cavalca le difficoltà dei cittadini. Siamo contro tutto questo, contro l'omofobia, il fascismo, le politiche estreme. Siamo qui per ribadire i valori della Repubblica e della Società civile. Ad Ancona ho trovato un pubblico vario, anziani rassegnati e giovani con la voglia di cambiare. Gente che si dedica al volontariato"."Siamo qui per entrare in contatto con le persone dal vivo - il commento di Giorgio Mattiuzzo, coordinatore di Sardine Marche Official, il movimento nato a Civitanova Marche e che in pochi giorni si è esteso - La gente prima era scontenta e stava a casa, adesso viene in piazza con noi. Non ci piace la politica di oggi e soprattutto i modi delle politiche estreme".Con lui altri membri del gruppo, che ha raggiunto 10.300 iscritti, Costantino Turchi ed Elisabetta Colantonio. "Non ce l'abbiamo con i singoli esponenti politici quali Salvini e Meloni - dicono - ma con quello che divulgano. Noi non siamo razzisti, non siamo fascisti, siamo un movimento politico apartitico di chi la pensa così come noi".