Paolo Benvegnù guida la giuria della finale del Rock Contest 2020

Bob and the Apple, Elise Duchemin, Gaube, Rooms by the Sea, Nuvola, Quiet Pig. Difficilmente non conoscete questi nomi ma qualcuno potrebbe diventarvi familiare con il tempo se seguite la musica italiana: sono i sei gruppi e solisti approdati alla finale del, la rassegna a caccia di nuovi talenti organizzata da Controradio di Firenze.Il concorso, che non è un talent ed è riservato agli under 35, è alla 32esima edizione: lunedì 21 si disputa la finale, una “Computer age edition”, necessariamente online data la pandemia. Ospite live e presidente di giuria è Paolo Benvegnù, uno dei migliori musicisti del rock italiani emersi tra anni ’90 e inizio di questo millennio che passò da questo contest nel gruppo degli Scisma e che ha pubblicato pochi mesi fa l’album “Dell’odio e dell’innocenza”.Al Rock Contest si sono candidati in oltre 600 tra band e cantanti da tutta Italia da cui sono stati selezionati 30 concorrenti tra band e solisti da cui sono emersi i sei finalisti. Come avverte l’organizzazione si vota sul sito ufficiale del Rock Contest (sotto il link). Il termine “rock” va d’altronde interpretato in senso ampio, perché non esclude altri generi tipo rap, tanto per dire.Fanno parte della giuria, tra altri, Enrico Greppi ovvero la voce e una chitarra della Bandabardò (in arte Erriquez), la conduttrice radiofonica e critica musicale Silvia Boschero, Aimone Romizi voce dei Fast Animal and Slow Kids, Cristiano Crisci (in arte Clap!Clap!), Filippo Santini e Giorgia Rossi Monti dei Manitoba, Carlo Pastore e come logico Benvegnù.Trattandosi di una finale online, la finale è appunto lunedì alle 21 e la trovate sulle pagine Facebook del Rock Contest, di Controradio, di Rockit e di Giovanisì - Regione Toscana, sui siti rockcontest.it e controradio.it, sui canali Youtube Controradio Crossmedia e Rock Contest. Il voto combinato del pubblico e della giuria dirà chi vince.