Tributo a Nelson Mandela: Conti, Ferro, Gianna Nannini e altri lo ricordano online

Da oggi, sabato 5 dicembre, sul sito e sui canali social del Mandela Forum di Firenze, possiamo vedere video in onore di Nelson Mandela, tramite messaggi di speranza e testimonianze di atleti, artisti, cantanti e figure politiche. Il video è disponibile sui canali social dell'associazione, Nelson Mandela Forum, e vi partecipano tra gli altri Alessandro Benvenuti, Carlo Conti, Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni.L'anniversario della scomparsa di Mandela è diventata ormai una ricorrenza per il noto forum fiorentino: nel 2018 per l'occasione presentò un murales realizzato dall'artista Jorit, un ritratto alto 4 piani e rappresentante il volto sorridente di Mandela.Un anno fa veniva ricordato il valore della lotta al razzismo, con un' iniziativa che vedeva la replica della cella voluta all'ingresso del Mandela Forum.Quest'anno, vista l'emergenza sanitaria e l'impossibilità di creare progetti simili, si è pensato ad un video commemorativo incentrato sulla speranza, un sentimento che Mandela citava spesso.In questo anno così buio e incerto, il pensiero di speranza va a tutte quelle persone in difficoltà o che stanno affrontando un dolore, augurando, e augurandoci, un futuro più sereno.Tra i partecipanti all'iniziativa organizzata troviamo anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente dell'associazione Nelson Mandela Foundation Sello Hatang, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente dell'Associazione Toscana Tumori Giuseppe Spinelli.Il video è visibile sul sito ufficiale e sui canali Facebook e Instagram del Mandela Forum.