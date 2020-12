La lirica corre online: 40mila biglietti per la “Cavalleria rusticana”

Che sia una strada per restituire alla lirica quella popolarità che aveva in ogni strato sociale? E non necessariamente gratis? Pur se la rappresentazione dal vivo resta insostituibile … Ilstasera ha la “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni in forma di concerto in video sue, lo comunica il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, ha venduto 40mila biglietti digitali in vendita a 1,09 euro ciascuno con un incasso che si aggira intorno al 43.600 euro.Invece ilsul sito dell’nella sessione autunnale a porte chiuse dal 14 al 29 novembre con due concerti e cinque serate operistiche dichiara 218.487 visualizzazioni uniche da almeno 177 paesi nel mondo. Tanti, ma la novità sono i biglietti a un euro per la Cavalleria rusticana del San Carlo.Chi ha comprato o compra il biglietto digitale acquistato tramite Facebook che fa da partner, come informa il sito del magnifico teatro napoletano, potrà vedere la “Cavalleria Rusticana” fino alle 20 del 7 dicembre. Uno dei titoli principali del verismo lirico vede come direttore Juraj Valčuha, Santuzza è Elīna Garanča, Compare Turiddu Jonas Kaufmann, Orchestra e Coro sono del San Carlo e parte dello spettacolo è preregistrato.Di fronte ai 40mila biglietti il ministrosi lascia andare all’entusiasmo anche per spingere verso quella “Netflix della cultura” che sta lanciando: “Un successo enorme con decine di migliaia di persone collegate in tutto il mondo che ci spinge ad andare avanti sul progetto della piattaforma digitale della cultura. La piattaforma digitale è un progetto a cui stiamo lavorando per poter offrire la cultura italiana a tutti e in tutti i paesi del mondo”.Anche il Rof di Pesaro ha usato Facebook per la sua sessione autunnale oltre che il proprio canale Youtube e la webtv Italia Festival. Il festival ha proposto tra l'altro una selezione dei “Péchés de vieillesse”, la “Messa di Milano e il “Miserere”; tre recite del “Barbiere di Siviglia” (con la prima ospitata in diretta anche dal sito dell’Ansa) messo in scena da Pier Luigi Pizzi nel 2018, due del “Viaggio a Reims” di Emilio Sagi, ripreso da Matteo Anselmi. “Lo svolgimento del Festival in questa forma inedita ha consentito inoltre di onorare gli impegni contrattuali assunti nei confronti di 258 lavoratori dello spettacolo (orchestre, cori, cantanti, maestri e tecnici di palcoscenico)” scrive l'agenzia di stampa.