Al giovane Leo Gassmann Il premio “ Penisola sorrentina”

Di successo in successo: il giovane cantante Leo Gassmann,dopo la vittoria a Sanremo, vince anche il Premio 'Penisola Sorrentina' 2020 che gli sarà consegnato il 24 ottobre al Teatro Tasso di Sorrento, in uno spettacolo televisivo durante il quale verranno consegnati gli altri riconoscimenti per musica, cinema, ed audiovisivo a personalità di fama nazionale, di cui a breve saranno annunciati i nomi.



Il riconoscimento istituzionale è posto sotto il patrocinio del Mibact, della Regione Campania ed è organizzato in collaborazione con la Fondazione Sorrento ed il comune di Sorrento. Gassmann ha vinto nella categoria 'Nuove Proposte' il Festival di Sanremo 2020 con la canzone 'Vai bene così'.