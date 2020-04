Edoardo ed Eugenio Bennato, fratelli in coppia al Primo Maggio

Al concerto dei sindacati confederali del Primo Maggio orfano di piazza San Giovanni a Roma, in diretta tv su Rai3, su Radio 2 Rai, su Raiplay, dalle 20 di venerdì, partecipa una coppia d’arte che è anche di sangue: Edoardo ed Eugenio Bennato. Il cantautore rock e il cantante esploratore delle musiche tradizionali del meridione (fu tra i fondatori dell’indimenticabile Nuova Compagnia di Canto Popolare – Nccp)I due fratelli hanno composto il brano in tempi da Coronavirus, “La realtà non può essere questa” e suoneranno e canteranno collegandosi dalla loro Napoli. Dice nel comunicato stampa Edoardo che ha composto la musica: “È una ballata classica, bennatiana, che racconta questa sorta di ‘day after’ che stiamo vivendo, che vuole trasmettere le buone vibrazioni del futuro alle porte”. Eugenio chiosa: “Percepiamo diversamente la realtà rispetto a prima: la stanza è lo spazio in cui si esauriscono questi giorni, mentre il balcone è il luogo che ci collega con il mondo esterno. Il web, invece, è da qualche tempo la prigione dove rischiamo di perdere il rapporto vero: guardarsi negli occhi, parlarsi da vicino”.